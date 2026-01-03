Trump: Queremos vender petróleo para Rússia quando coisas se estabilizarem

O presidente americano, Donald Trump, disse em coletiva de imprensa sobre operação na Venezuela que os Estados Unidos está "no negócio do petróleo" e que vão vender a commodity para a Rússia. "Queremos vender petróleo para Rússia quando as coisas se estabilizarem", afirmou.

Segundo Trump, o petróleo provavelmente será vendido em doses muito maiores já que a Venezuela não podia produzir muito devido à "estrutura ruim", indicou. "Então, estaremos vendendo grandes quantidades de petróleo para outros países, muitos dos quais estão usando agora, mas eu diria que muitos mais virão".