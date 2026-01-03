Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump publica foto de Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros

Maduro aparece segurando uma garrafa de água, vestido com um agasalho cinza
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 3, uma foto do líder venezuelano deposto, Nicolás Maduro, algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros, após sua captura e retirada da Venezuela. 

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na manhã deste sábado, 3, com bombardeios em Caracas e a prisão do ditador Nicolás Maduro. Ainda não há informações sobre a quantidade mortos e feridos.

O presidente americano, Donald Trump, confirmou a ação militar e afirmou que mais detalhes serão apresentados em uma coletiva de imprensa às 13h (horário de Brasília), em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea. Essa operação foi realizada em conjunto com forças de aplicação da lei dos Estados Unidos".

A ditadura venezuelana afirmou que bombardeios atingiram várias regiões do país, incluindo a capital, Caracas, e afetaram a população civil. Disse também que anunciou o "desdobramento massivo" de armas para a "defesa".

Donald Trump Estados Unidos

