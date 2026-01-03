Trump diz que petrolíferas dos EUA voltarão à Venezuela

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (3) que permitirá que as petrolíferas dos Estados Unidos entrem na Venezuela para explorar suas grandes reservas de petróleo bruto após uma operação militar americana para capturar o líder do país, Nicolás Maduro.

"Vamos fazer com que nossas empresas petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores em qualquer lugar do mundo, entrem, invistam bilhões de dólares, reparem a infraestrutura gravemente deteriorada, a infraestrutura petrolífera, e comecem a gerar dinheiro para o país", disse Trump em uma coletiva de imprensa.