Trump disposto a governar Venezuela como exemplo para América Latina

Ao derrubar e retirar o líder venezuelano Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump demonstrou que está disposto a dar todos os passos necessários para reviver a supremacia americana na América Latina, custe o que custar. A ousada captura de Maduro e de sua esposa foi apresentada neste sábado (3) não como uma vitória da democracia na Venezuela, mas da hegemonia militar esmagadora de Washington, que mobilizou 150 aeronaves para a operação.

Em uma coletiva de imprensa de tom triunfal e desafiador, Trump voltou a lembrar a aliados e adversários que coloca os Estados Unidos acima de qualquer outro interesse ou parceria. Washington governará a Venezuela pelo tempo que considerar necessário, em colaboração com quem julgar apropriado, e o objetivo passa agora a ser o petróleo, que poderá ser protegido pelas armas. Trump apontou o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, como parte da "equipe" que governará o país sul-americano, com mais de 31 milhões de habitantes e quase um milhão de km². "Vamos estar presentes na Venezuela no que diz respeito ao petróleo, porque vamos enviar nossos especialistas. Então talvez precisemos de algo [de presença militar], não muito", explicou o presidente.

"Vamos extrair uma quantidade tremenda de riqueza do subsolo, e essa riqueza irá para o povo da Venezuela e para pessoas fora da Venezuela que costumavam estar na Venezuela, e também irá para os Estados Unidos da América na forma de reembolso pelos danos que [a Venezuela] nos causou", indicou. Trump foi inclusive categórico quanto ao papel que poderia desempenhar a prêmio Nobel da Paz e líder da oposição, María Corina Machado. "Ela é uma mulher muito agradável, mas não inspira respeito", declarou.

— Machado fora em momentos cruciais — Machado deixou a Venezuela para receber o Nobel graças ao apoio decisivo dos Estados Unidos e agora se encontra fora do país em momentos cruciais. A situação extremamente volátil em que a Venezuela passa a se encontrar parece agora jogar a favor de Trump, especialista em tirar o máximo proveito do caos político.

"Eles têm uma vice-presidente que acabou de ser empossada como presidente há pouco", revelou Trump na coletiva de imprensa, em alusão a Delcy Rodríguez, apenas horas após a queda de Maduro. "Ela teve uma longa conversa com Rubio e disse: 'faremos tudo o que vocês precisarem'", assegurou Trump. "Na verdade, não lhe resta outra opção", acrescentou.