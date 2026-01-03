Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça intervir após Irã reprimir protestos contra regime

Autor Agência Estado
Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira, 2, intervir caso o Irã reprima violentamente as manifestações em curso no país. A ameaça elevou a pressão sobre regime, que tenta conter o descontentamento com a economia em crise. Em resposta ao presidente americano, Teerã alegou que uma intervenção desestabilizará toda a região.

O alerta surge em meio a manifestações que, há quase uma semana, se tornaram violentas, com confrontos entre manifestantes e a polícia. Pelo menos seis pessoas morreram.

Os protestos foram desencadeados pelo alto custo de vida. Eles começaram com o fechamento de comércios em Teerã e se estenderam a outros setores e pelo menos 32 cidades.

As mortes foram registradas no oeste do país, segundo meios de comunicação locais, em meio a confronto entre manifestantes e as forças de segurança, que tentavam conter os protestos.

A atual onda de manifestações foi provocada por uma queda sem precedentes no valor da moeda nacional no domingo, 28. O rial iraniano chegou a valer cerca de 1,4 milhão por dólar americano, prejudicando ainda mais uma economia já fragilizada. Trata-se da maior mobilização popular desde 2022, quando a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial, desencadeou manifestações em todo o país.

Em uma publicação nas redes sociais ontem, Trump disse que, se o Irã atirasse e matasse manifestantes, os EUA "iriam em seu socorro". "Estamos prontos para entrar em ação", sem explicar o que isso poderia significar na prática.

Os EUA já impuseram sanções a autores iranianos de violações de direitos humanos durante ondas anteriores de protestos, mas Trump tem adotado uma política externa mais incisiva, incluindo o bombardeio de instalações nucleares iranianas no meio do ano passado, mesmo enquanto impulsionava os esforços de paz em Gaza e em outros lugares.

Trump alertou no início desta semana, durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que o Irã enfrentaria ataques militares caso tentasse reconstruir seus programas de mísseis balísticos ou nuclear, gravemente danificados durante a guerra de 12 dias em junho.

Resposta

Os líderes iranianos reconheceram as legítimas queixas econômicas dos protestos, mas os linhas-duras do regime usaram a ameaça de Trump para retratar alguns dos manifestantes como agentes provocadores dos inimigos do país. Ali Larijani, um alto funcionário da segurança nacional iraniana, alertou os EUA contra a interferência em assuntos internos, afirmando que isso criaria caos na região. Ele insinuou também que poderia colocar soldados americanos em risco.

O Irã tem pouca capacidade de contra-atacar após Israel ter destruído suas defesas aéreas durante a guerra. Mas foi capaz de lançar bombardeios de mísseis que, embora não tenham causado danos estratégicos, sobrecarregaram as defesas americanas e israelenses e deixaram dezenas de mortos. O Irã e seus aliados também já atacaram bases americanas na região.

A república islâmica sofre há anos com um encarecimento desenfreado dos produtos básicos e uma crônica desvalorização de sua moeda.

No último ano, o rial perdeu mais de um terço de seu valor frente ao dólar, enquanto a hiperinflação de dois dígitos enfraquece há anos o poder de compra dos cidadãos, em um país sufocado por sanções internacionais.

Enfraquecido

O movimento de protesto chega em um momento em que o Irã se encontra enfraquecido após os duros golpes sofridos por seus aliados regionais em Gaza, Líbano e Síria.

Ocorre também depois que a ONU restabeleceu em setembro as sanções ligadas ao programa nuclear iraniano. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

