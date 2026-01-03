Alto índice de empregados em setores de inovação e pesquisa faz com que indianos recebam salário bruto mais alto no país, superando os próprios alemães. Brasileiros também estão entre os mais bem pagos.Os trabalhadores indianos são os mais bem pagos na Alemanha, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (02/01), superando até os próprios alemães. O salário médio bruto dos empregados indianos em 2024 foi de 5.393 euros (R$ 34,4 mil) por mês, informou o Instituto Econômico Alemão (IW) . Em seguida, vieram os austríacos (5.322 euros por mês), americanos (5.307 euros) e irlandeses (5.233 euros). Os brasileiros que trabalham no país têm renda bruta média mensal de 4.653 euro, também superior a dos trabalhadores alemães, que recebem, em média, 4.177 euros. Os estrangeiros, coletivamente, têm média de 3.204 euros. O IW afirma que o motivo da alta renda dos trabalhadores indianos é o nível salarial em funções qualificadas de nível elevado em cargos técnicos. Muitos deles trabalham na Alemanha em profissões acadêmicas no setor CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Entre 2012 e 2024, o número de indianos trabalhando nesses setores na Alemanha aumentou quase nove vezes, chegando a mais de 32.800 pessoas. Cerca de um terço dos empregados indianos em tempo integral, com idades entre 25 e 44 anos, são do setor CTEM. Imigração qualificada vital para economia alemã De acordo com o estudo, isso também se deve ao aumento acentuado de estudantes indianos na Alemanha. Muitos concluíram seus estudos com sucesso, permaneceram no país e contribuíram para o setor de pesquisas. O número anual de pedidos de patentes de inventores com raízes indianas aumentou 12 vezes entre 2000 e 2022. "Sem a imigração qualificada, o crescimento da economia alemã dificilmente seria possível hoje, especialmente nas profissões CTEM e em termos de capacidade de inovação", afirmou o especialista do IW, Axel Plünnecke. A imigração qualificada da Índia é "uma história de sucesso particular", acrescentou. Outro motivo para os altos salários – inclusive para imigrantes da Áustria e dos EUA – é que muitos funcionários trabalham em centros urbanos economicamente fortes, com níveis salariais mais elevados. Desde 2012, o governo alemão tem recrutado especificamente trabalhadores qualificados de fora da Europa, especialmente para profissões CTEM. A análise incluiu cidadãos de países que tem mais de 5.000 pessoas trabalhando em tempo integral na Alemanha e foi baseada em estatísticas da Agência Federal de Emprego. rc/le (DPA, EPD)