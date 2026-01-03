Suíça identifica as primeiras vítimas do incêndio mortal em bar na noite de Ano Novo

A polícia suíça identificou, neste sábado (3), as primeiras vítimas do incêndio que destruiu um bar na estação de esqui de Crans-Montana no Ano Novo, enquanto as autoridades seguem investigando as causas dessa tragédia que deixou pelo menos 40 mortos. Os corpos de duas mulheres de 21 e 16 anos, e de dois homens de 18 e 16, todos de nacionalidade suíça, foram entregues aos seus familiares, indicou a polícia do cantão do Valais, no sudoeste do país.

O drama, que ocorreu por volta das 01h30 (21h30 no horário de Brasília) de quinta-feira (1º), deixou também 119 feridos. O chefe da polícia, Frédéric Gisler, indicou, na sexta-feira (2), que 113 deles já haviam sido identificados. Flores, velas e pequenos bichos de pelúcia continuaram sendo depositados, neste sábado, perto do bar Le Constellation, onde ocorreu a tragédia, no coração desta luxuosa estação de esqui nos Alpes Suíços. Também foram programadas várias missas em memória das vítimas, incluindo uma neste sábado em Crans-Montana. Além disso, espera-se que o ministro do Conselho Federal da Suíça, Beat Jans, visite o local ao longo do dia. As autoridades alertaram que a identificação das vítimas levará vários dias, mas já foram abertos procedimentos específicos em relação aos desaparecidos em colaboração com vários países, entre eles Bélgica, França, Itália, Portugal, Filipinas, Romênia, Sérvia e Turquia.

Vários veículos que transportavam os corpos das vítimas começaram a chegar, na sexta-feira, ao centro funerário de Sion, a capital regional. A Comissão Europeia também informou que, até sexta-feira, 24 pacientes com queimaduras graves haviam sido transferidos para hospitais da França, Bélgica, Alemanha e Itália. As autoridades suíças anunciaram neste sábado a abertura de uma investigação criminal contra dois gerentes do bar.

De nacionalidade francesa, eles “são acusados de homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio provocado por negligência”, indicaram em um comunicado a polícia e a procuradoria-geral do cantão de Valais. - "Temos que esperar" - Em Milão, Guido Bertolaso, responsável regional pela saúde em Lombardia, informou à imprensa que uma jovem de 15 anos gravemente ferida chegaria a Milão em um helicóptero de Lausanne neste sábado.

Outros dois rapazes, provavelmente italianos, também estão no centro de tratamento de queimaduras graves de Zurique, à espera de testes de DNA. "Por que não podemos identificá-los? Porque têm o rosto completamente coberto por bandagens. (...) Portanto, não podemos tirar as bandagens para identificá-los. Estão intubados e não podem falar. Temos que esperar para poder identificá-los formalmente", destacou. O incêndio começou no subsolo do bar, um local frequentado por turistas, muitos deles jovens, que estavam celebrando o Ano Novo.