Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

“Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse do país. E ele é indiretamente acusado de traficar drogas para os Estados Unidos”, disse Rubio, em seu perfil do X (antigo Twitter).

A mensagem confirma a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicada mais cedo, de um ataque dos EUA contra a Venezuela.

Captura

Em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.