'Se sucessor de Maduro for alinhado a Trump acalmará mercado', diz professor da USP

O professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) José Francisco Lima Gonçalves avaliou que, se o episódio na Venezuela for confirmado como um golpe, o sucessor do presidente Nicolás Maduro deve ser alinhado ao governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump. "Sendo um golpe, o sucessor será alinhado com Trump e isso vai acalmar os participantes do mercado", projetou.

A avaliação do economista foi feita antes do início da entrevista de Trump sobre a operação americana, que capturou na madrugada o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores. Não há até o momento informações sobre a repercussão local da operação, assim como também ainda não está claro como ficará a situação política do país vizinho.

Mais cedo, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, defendeu que o político Edmundo González Urrutia, assuma a presidência do país após a deposição de Maduro. Ele mesmo escreveu nas redes sociais que as próximas horas seriam "decisivas" e que estaria pronto para reconstruir o país.

