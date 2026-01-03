'Se sucessor de Maduro for alinhado a Trump acalmará mercado', diz professor da USP

O professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) José Francisco Lima Gonçalves avaliou que, se o episódio na Venezuela for confirmado como um golpe, o sucessor do presidente Nicolás Maduro deve ser alinhado ao governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump. "Sendo um golpe, o sucessor será alinhado com Trump e isso vai acalmar os participantes do mercado", projetou.

A avaliação do economista foi feita antes do início da entrevista de Trump sobre a operação americana, que capturou na madrugada o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores. Não há até o momento informações sobre a repercussão local da operação, assim como também ainda não está claro como ficará a situação política do país vizinho.