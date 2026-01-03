Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia afirma que ação militar dos EUA na Venezuela é 'preocupante e condenável'

A Rússia condenou neste sábado (3) a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia.

"Na manhã de hoje [sábado], os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou.

