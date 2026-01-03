Renan Calheiros condena ataque na Venezuela; veja outras repercussões

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) chamou o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela de "invasão ilegal, intervencionista e inaceitável". O episódio ocorreu no início deste sábado, resultando na captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Na rede social X o emedebista afirmou: "Nada justifica ou explica o ataque dos Estados Unidos contra a soberania da nação venezuelana. É uma invasão ilegal, intervencionista e inaceitável. Ela exige uma enfática condenação mundial e reações imediatas dos organismos internacionais", disse.

China A China está profundamente chocada e condena veementemente o uso flagrante da força pelos Estados Unidos contra um Estado soberano e a ação contra seu presidente, segundo comunicado distribuído pelo Ministério de Relações Exteriores do país. "Tais atos hegemônicos dos EUA violam gravemente o direito internacional e a soberania da Venezuela, e ameaçam a paz e a segurança na América Latina e na região do Caribe. A China se opõe firmemente a isso", diz o texto. "Apelamos aos EUA para que respeitem o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta da ONU, e cessem as violações da soberania e da segurança de outros países", afirma o documento divulgado neste sábado após operação americana capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa.

A China é um dos principais aliados de Maduro. Os chineses têm criticado duramente a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela, enquanto o governo americano tem ampliado o cerco a empresas que tentam driblar sanções impostas ao petróleo venezuelano, mirando inclusivo frotas ligadas a grupos chineses. França O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela contraria o princípio do não uso da força, um dos fundamentos do direito internacional. "A França lembra que nenhuma solução política duradoura pode ser imposta de fora e que os povos soberanos decidem sozinhos o seu futuro", disse há pouco em publicação na rede social X.

Barrot afirmou que as múltiplas violações do princípio do não uso da força terão "graves consequências para a segurança mundial". "Instruída pela História, a França se prepara para isso, mas não pode se conformar", acrescentou. Ele disse ainda que o país reitera o seu compromisso com a Carta das Nações Unidas. Apesar das críticas aos EUA, o ministro também se posicionou em relação ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ele afirmou que ao confiscar o poder do povo venezuelano, "privando-os de suas liberdades fundamentais", o líder do país sul-americano "cometeu uma grave violação à sua dignidade e ao seu direito à autodeterminação". Uruguai

O governo do Uruguai rejeitou a intervenção militar de um país no território de outro e reafirmou a importância do respeito ao Direito Internacional e à Carta das Nações Unidas ao comentar sobre a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Em comunicado, o governo uruguaio citou que se deve respeitar o princípio fundamental de que os Estados devem se abster da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os objetivos das Nações Unidas. "Reafirmamos o caráter da América Latina e do Caribe como uma zona de paz e livre de armas nucleares, posição consensual em nossa região", salientou o governo do Uruguai neste sábado.