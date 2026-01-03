Reino Unido: não estamos envolvidos em ataque dos EUA contra Venezuela, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou a emissoras locais que o Reino Unido não esteve envolvido "de forma alguma" no ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado, 3, em uma operação militar que capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores.

Starmer declarou que ainda não havia conversado com Donald Trump sobre a operação militar e que pretendia falar antes com o presidente americano, quando foi questionado se condenaria o ataque. "Quero primeiro apurar os fatos. Como já disse, posso afirmar com absoluta certeza que não estivemos envolvidos nisso", disse ele.