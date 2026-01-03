PT chama captura de Maduro de sequestro e diz que é a mais grave agressão internacional na AL

O Partido dos Trabalhadores tratou a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cília Flores, como um "sequestro" feito pelos Estados Unidos. Na primeira manifestação após o ataque dos EUA à Venezuela na madrugada deste sábado, 3, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a ofensiva representa "a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século XXI".

A nota divulgada pelo PT é assinada pela Secretaria de Relações Internacionais do partido, comandada pelo senador Humberto Costa (PT-PE). No documento, o partido disse que "já havia manifestado (em ocasiões anteriores) profunda preocupação com a escalada do conflito, o qual tem motivações políticas e econômicas, e alertado para os graves riscos à estabilidade regional".