PT chama captura de Maduro de sequestro e diz que é a mais grave agressão internacional na AL

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Partido dos Trabalhadores tratou a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cília Flores, como um "sequestro" feito pelos Estados Unidos. Na primeira manifestação após o ataque dos EUA à Venezuela na madrugada deste sábado, 3, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a ofensiva representa "a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século XXI".

A nota divulgada pelo PT é assinada pela Secretaria de Relações Internacionais do partido, comandada pelo senador Humberto Costa (PT-PE). No documento, o partido disse que "já havia manifestado (em ocasiões anteriores) profunda preocupação com a escalada do conflito, o qual tem motivações políticas e econômicas, e alertado para os graves riscos à estabilidade regional".

"Desde o início de setembro, o cenário tem se agravado em razão de declarações públicas hostis, ações unilaterais e crescentes movimentações militares. Hoje, 3 de janeiro de 2026, o bombardeio em Caracas e o sequestro do presidente configuram a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século XXI", declarou a legenda.

Apesar de condenar o ataque promovido pelos Estados Unidos, o PT não fez nenhum tipo de aceno ao presidente venezuelano, como fez em diversas oportunidades no passado. Ao mesmo tempo, também não criticou Maduro por sua conduta nos últimos anos.

