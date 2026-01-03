Petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos, diz Vance sobre Venezuela

O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse em publicação na rede social X que o presidente Donald Trump ofereceu múltiplas saídas durante o conflito com a Venezuela, mas foi claro que o tráfico de drogas deveria parar e o "petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos".

"Maduro é a mais nova pessoa a descobrir que o Presidente Trump cumpre o que diz", disse Vance, parabenizando a operação militar que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, neste sábado, 3.