Petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos, diz Vance sobre Venezuela

O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse em publicação na rede social X que o presidente Donald Trump ofereceu múltiplas saídas durante o conflito com a Venezuela, mas foi claro que o tráfico de drogas deveria parar e o "petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos".

"Maduro é a mais nova pessoa a descobrir que o Presidente Trump cumpre o que diz", disse Vance, parabenizando a operação militar que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, neste sábado, 3.

Autoridades venezuelanas se pronunciaram mais cedo, conclamando as forças de segurança e a população a defenderem os recursos naturais do país. Chamou a atenção, o fato de as explosões feitas pelos EUA não terem atingido nenhuma área crítica do setor petrolífero na Venezuela.

