Paquistão condena militares, jornalistas e youtubers à prisão perpétua

Um tribunal do Paquistão sentenciou sete pessoas, incluindo três jornalistas, dois Youtubers e dois militares reformados do exército, à prisão perpétua ontem após condená-los por incitar violência durante distúrbios em 2023 e espalhar ódio contra instituições do Estado. Um juiz do tribunal antiterrorismo, Tahir Abbas Sipra, anunciou o veredicto na capital, Islamabad, após completar julgamentos realizados à revelia. Nenhum dos acusados estava presente. Eles passaram a viver no exterior após deixar o país nos últimos anos para evitar a prisão.

Segundo o processo, as acusações contra os homens decorreram da violenta agitação que eclodiu em maio de 2023 após a prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan em um caso de corrupção. Segundo os documentos oficiais, na época, milhares de apoiadores de Khan atacaram instalações militares, incendiaram propriedades governamentais, saquearam a residência de um alto oficial do exército e danificaram o prédio da estatal Rádio Paquistão. Khan também foi acusado em 2024 de incitar violência contra alvos militares e governamentais. Ele negou as alegações. Foi destituído do poder por seus oponentes políticos por meio de uma votação de desconfiança no Parlamento em abril de 2022. De acordo com a acusação, os sete homens, conhecidos por apoiarem publicamente Khan, incitaram as pessoas à violência, porque Khan repetidamente culpou os EUA e o exército do Paquistão por sua remoção do cargo. O governo dos EUA, o exército paquistanês e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que substituiu Khan após sua destituição, negaram as alegações.