Palácio Federal Legislativo em Caracas foi bombardeado, diz presidente da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicou um balanço dos edifícios e unidades atingidas na Venezuela no ataque dos Estados Unidos contra o país.

O balanço de Petro lista que o Palácio Federal Legislativo, localizado em Caracas, que sedia a Assembleia Nacional, o poder legislativo do país, foi bombardeado. La Carlota e o quartel de montanha de Catia La Mar foram bombardeados e estão inabilitados, diz o registro do presidente colombiano no X.

Petro cita ainda que o aeroporto de Hatillo foi atingido e que um aeroporto privado em Charallave foi bombardeado e está inabilitado.

O Fuerte Tiuna e a Base de caças F-16 também foram bombardeados, segundo Petro.

O balanço do presidente colombiano cita ainda ataques à região central de Caracas. Áreas de Caracas, Santa Mônica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero e todo o sul de Caracas estavam sem acesso à energia elétrica.

