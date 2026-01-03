Palácio Federal Legislativo em Caracas foi bombardeado, diz presidente da Colômbia
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicou um balanço dos edifícios e unidades atingidas na Venezuela no ataque dos Estados Unidos contra o país.
O balanço de Petro lista que o Palácio Federal Legislativo, localizado em Caracas, que sedia a Assembleia Nacional, o poder legislativo do país, foi bombardeado. La Carlota e o quartel de montanha de Catia La Mar foram bombardeados e estão inabilitados, diz o registro do presidente colombiano no X.
Petro cita ainda que o aeroporto de Hatillo foi atingido e que um aeroporto privado em Charallave foi bombardeado e está inabilitado.
O Fuerte Tiuna e a Base de caças F-16 também foram bombardeados, segundo Petro.
O balanço do presidente colombiano cita ainda ataques à região central de Caracas. Áreas de Caracas, Santa Mônica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero e todo o sul de Caracas estavam sem acesso à energia elétrica.