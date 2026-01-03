Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado de previsões amplia possibilidade de retorno de Corina Machado à Venezuela

Mercado de previsões amplia possibilidade de retorno de Corina Machado à Venezuela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As apostas em um retorno da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ao país saltaram neste sábado no mercado de previsões, enquanto a negociação de ativos como o petróleo segue paralisada em outras plataformas durante o fim de semana em meio às reações de governos e políticos à operação dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro na Venezuela.

As apostas no mercado de previsão Polymarket atribuem 76% de probabilidade ao retorno de Corina à Venezuela até 31 de janeiro, um crescimento ante a probabilidade de 41% no início da manhã.

Um participante do mercado da Polymarket observa que o bloqueio naval continua e todos os generais agora sabem que os EUA podem atacar a qualquer momento. "Eles não estão pensando em defender o chavismo. Estão pensando em negociar sua própria anistia antes que Machado assuma o poder", diz o apostador.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar