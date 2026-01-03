Mercado de previsões amplia possibilidade de retorno de Corina Machado à Venezuela

As apostas em um retorno da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ao país saltaram neste sábado no mercado de previsões, enquanto a negociação de ativos como o petróleo segue paralisada em outras plataformas durante o fim de semana em meio às reações de governos e políticos à operação dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro na Venezuela.

As apostas no mercado de previsão Polymarket atribuem 76% de probabilidade ao retorno de Corina à Venezuela até 31 de janeiro, um crescimento ante a probabilidade de 41% no início da manhã.