María Corina fala de tomar o poder e comemora captura de Maduro: 'Venezuela será livre'

María Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro e Nobel da Paz de 2025, publicou um pronunciamento pelas redes sociais sobre os ataques dos Estados Unidos ao país neste sábado, 3. A nota fala em liberdade ao povo venezuelano e transição democrática. "Vamos colocar ordem, libertar os presos políticos, construir um país excepcional e trazer nossos filhos de volta para casa", diz no texto. Ela informa que os EUA fizeram valer a lei ao capturar Maduro e que ele enfrenta "a justiça internacional pelos crimes atrozes cometidos".

O ditador venezuelano Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram capturados pelo governo Trump em ataque na Venezuela e levados para fora do país. A captura seguiu uma série de bombardeios americanos em Caracas e outras cidades venezuelanas. Edmundo González Urrutia, candidato opositor reconhecido eleito nas eleições de 2024 pelos EUA, confirma assumir a presidência imediatamente e tomar o poder, como diz o texto de María Corina: "venezuelanos, estas são horas decisivas, saibam que estamos prontos para a grande operação de reconstrução de nossa nação". Pela Constituição venezuelana, em caso de queda de Maduro, o poder passaria para Delcy Rodríguez, responsável pela política econômica. Mas, dada as circunstâncias, não está claro quem acabaria no comando. Ainda no texto, a opositora faz um chamado aos venezuelanos que estão dentro ou fora do país para uma nova mobilização e que em breve divulgará mais detalhes por meio de seus canais oficiais. Veja a íntegra: