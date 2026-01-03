Mais de 150 aeronaves participaram da operação na Venezuela, diz chefe do Estado-Maior dos EUA

A operação militar para capturar e retirar de Caracas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, exigiu "meses de planejamento e ensaios" e contou com o uso de mais de 150 aeronaves dos Estados Unidos, afirmou neste sábado (3) o chefe do Estado-Maior, o general Dan Caine.

"A palavra integração não é suficiente para descrever a enorme complexidade de uma missão desse tipo, uma extração tão precisa: envolveu a decolagem de mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental", disse Caine em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.