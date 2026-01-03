Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 150 aeronaves participaram da operação na Venezuela, diz chefe do Estado-Maior dos EUA

Mais de 150 aeronaves participaram da operação na Venezuela, diz chefe do Estado-Maior dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A operação militar para capturar e retirar de Caracas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, exigiu "meses de planejamento e ensaios" e contou com o uso de mais de 150 aeronaves dos Estados Unidos, afirmou neste sábado (3) o chefe do Estado-Maior, o general Dan Caine.

"A palavra integração não é suficiente para descrever a enorme complexidade de uma missão desse tipo, uma extração tão precisa: envolveu a decolagem de mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental", disse Caine em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

dk/jz/dga/cr/mar/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar