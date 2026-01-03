Macron: povo venezuelano está livre da ditadura e só pode se alegrar com isso

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o "povo venezuelano está livre da ditadura de Nicolás Maduro e só pode se alegrar com isso". Em publicação na rede social X, o chefe francês não repudiou a conduta dos Estados Unidos no ataque contra a Venezuela neste sábado, 3.

Macron diz, na postagem, que o presidente venezuelano causou um "grave dano à dignidade de seu próprio povo" ao confiscar o poder e pisotear as liberdades fundamentais. Ele afirmou, também, que "a transição que está por vir deve ser pacífica, democrática e respeitosa à vontade do povo venezuelano".