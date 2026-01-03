Juventus fica no empate (1-1) com Lecce e permanece em 5º no Italiano
A Juventus não começou 2026 com o pé direito: a 'Vecchia Signora' desperdiçou um pênalti e teve que se contentar com um empate em 1 a 1 em casa contra o modesto Lecce, neste sábado (3), pela 18ª rodada da Serie A.
A Juve, que vinha de três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, não conseguiu presentear seus torcedores com mais três pontos.
Chegou a ser dominada pelo Lecce, que abriu o placar após uma falha da defesa da equipe piemontesa nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).
No início da segunda etapa, Weston McKennie, com assistência do turco Kenan Yildiz, empatou (49'), marcando um gol que renovou as esperanças dos 'Bianconeri'.
Mas o atacante canadense Jonathan David, ex-Lille, que vive má fase e é alvo de críticas da torcida, perdeu um pênalti aos 66 minutos de jogo.
O goleiro do Lecce, Wladimiro Falcone, garantiu o empate de sua equipe com uma defesa espetacular em chute de David aos 89 minutos, antes de Yildiz acertar a trave nos acréscimos (90'+4).
A Juventus está em quinto lugar na tabela com 33 pontos, a cinco do Milan (com um jogo a menos), que venceu o Cagliari por 1 a 0 na sexta-feira, na partida de abertura da 18ª rodada.
A Inter de Milão, segunda colocada com 36 pontos e dois jogos a menos que a Juve, recebe o Bologna no domingo, enquanto o atual campeão Napoli (3º, 34 pontos) visita a Lazio.
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Cagliari - Milan 0 - 1
- Sábado:
Como - Udinese 1 - 0
Sassuolo - Parma 1 - 1
Genoa - Pisa 1 - 1
Juventus - Lecce 1 - 1
Atalanta - Roma
- Domingo:
(08h30) Lazio - Napoli
(11h00) Fiorentina - Cremonese
(14h00) Hellas Verona - Torino
(16h45) Inter - Bologna
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21
3. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11
4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9
5. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8
6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11
7. Bologna 26 16 7 5 4 24 14 10
8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
9. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1
10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1
11. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11
17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12
19. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11
