Juventus fica no empate (1-1) com Lecce e permanece em 5º no Italiano

A Juventus não começou 2026 com o pé direito: a 'Vecchia Signora' desperdiçou um pênalti e teve que se contentar com um empate em 1 a 1 em casa contra o modesto Lecce, neste sábado (3), pela 18ª rodada da Serie A. A Juve, que vinha de três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, não conseguiu presentear seus torcedores com mais três pontos.

Chegou a ser dominada pelo Lecce, que abriu o placar após uma falha da defesa da equipe piemontesa nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1). No início da segunda etapa, Weston McKennie, com assistência do turco Kenan Yildiz, empatou (49'), marcando um gol que renovou as esperanças dos 'Bianconeri'. Mas o atacante canadense Jonathan David, ex-Lille, que vive má fase e é alvo de críticas da torcida, perdeu um pênalti aos 66 minutos de jogo. O goleiro do Lecce, Wladimiro Falcone, garantiu o empate de sua equipe com uma defesa espetacular em chute de David aos 89 minutos, antes de Yildiz acertar a trave nos acréscimos (90'+4).

A Juventus está em quinto lugar na tabela com 33 pontos, a cinco do Milan (com um jogo a menos), que venceu o Cagliari por 1 a 0 na sexta-feira, na partida de abertura da 18ª rodada. A Inter de Milão, segunda colocada com 36 pontos e dois jogos a menos que a Juve, recebe o Bologna no domingo, enquanto o atual campeão Napoli (3º, 34 pontos) visita a Lazio. --- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Cagliari - Milan 0 - 1 - Sábado:

Como - Udinese 1 - 0 Sassuolo - Parma 1 - 1 Genoa - Pisa 1 - 1