John Herdman sucede Kluivert como técnico da Indonésia

Kluivert, ex-jogador do Ajax e do Barcelona, encerrou sua passagem pela Indonésia após não conseguir classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O inglês John Herdman, ex-técnico da seleção canadense, foi anunciado como novo treinador da seleção da Indonésia, substituindo o holandês Patrick Kluivert, que deixou o cargo em outubro, anunciou a Federação Indonésia de Futebol (PSSI) neste sábado (3).

A nomeação de John Herdman (50 anos) marca "o início de uma nova era" para o futebol indonésio, segundo a PSSI, que destacou que o treinador "já levou seleções à Copa do Mundo".

Ele foi o técnico da seleção feminina da Nova Zelândia de 2006 a 2011, participando de duas Copas do Mundo (2007 e 2011) e uma edição dos Jogos Olímpicos (Pequim 2008).

Durante sua passagem pelo Canadá, Herdman se tornou o primeiro técnico a classificar o mesmo país para as Copas do Mundo masculina e feminina.

Com a seleção feminina (2011-2018), John Herdman chegou às quartas de final do Mundial sediado pelo Canadá em 2015, enquanto que com a seleção masculina (2018-2023), ele a levou à Copa de 2022 no Catar, onde acabou sendo eliminada na fase de grupos.