Governadores reagem aos ataque dos EUA à Venezuela

Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), utilizaram suas contas na rede social X para apoiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ataque feito na madrugada de hoje contra a Venezuela, que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. "Que este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país", disse Caiado.

Já Ratinho Jr. afirmou: "Quero parabenizar o presidente Trump pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos." Eduardo Leite O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou demonstrar preocupação com uma possível escalada de tensão na região após os Estados Unidos terem atacado a Venezuela, resultando na captura e prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa. "Diante dos graves acontecimentos na Venezuela, manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível. Viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, à margem dos princípios básicos do direito internacional, em especial o de não intervenção, é igualmente inaceitável", afirmou Leite em sua conta na rede social X.