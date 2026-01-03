Exército monitora situação em Caracas e mantém tropa na fronteira, em Roraima

A primeira avaliação de militares brasileiros é a de que a ação norte-americana foi pontual, para captura do líder venezuelano, e sem maiores repercussões operacionais ao Brasil.

O Exército monitora a situação na Venezuela e mantém tropa mobilizada na fronteira com o país, em Roraima, após o ataque dos Estados Unidos a Caracas e a captura do ditador Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, neste sábado, 3.

Até as primeiras horas desta manhã, não foi notado fluxo atípico de imigrantes deixando a Venezuela a partir de Santa Elena de Uairén, cidade vizinha da brasileira Pacaraima (RR).

Contudo, o aumento do número de refugiados chegando ao Brasil é uma consequência esperada após a ação militar dos EUA no território venezuelano.

Pacaraima, localizada ao norte de Roraima, tem um Pelotão Especial de Fronteira. A unidade militar tem homens de prontidão e é reforçada desde 2024, com o crescimento da tensão no país vizinho.