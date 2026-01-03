Entradas ilegais caem pela metade em dois anos na Alemanha

Autoridades alemãs registraram 62.526 entradas ilegais em 2025 pelas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, frente a 127.549 casos em 2023. País restabeleceu controles em travessias terrestres em setembro de 2024.O número de entradas não autorizadas na Alemanha caiu pela metade nos últimos dois anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (01/01) pela polícia de fronteira do país. Em 2025, a polícia alemã registrou 62.526 entradas ilegais pelas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Em comparação, foram registradas 83.572 ocorrências em 2024 e 127.549 em 2023, quando os números mensais chegaram a ultrapassar 20.000. Em dezembro deste 2025, o número caiu para pouco menos de 4.600. A Alemanha restabeleceu os controles de fronteira em todos os pontos de travessias terrestres em setembro de 2024, com a ampliação dos controles parciais que estavam em vigor anteriormente. As medidas temporárias, que visam reduzir a imigração ilegal, já foram prorrogadas duas vezes. Os dados mostraram que dezenas de milhares de pessoas foram impedidas de entrar na Alemanha por via terrestre desde setembro de 2024 e que quase 2.000 traficantes de pessoas foram presos. Governo Merz reforçou controles de fronteira O Ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, intensificou os controles em maio, após a posse do chanceler federal Friedrich Merz, à frente da coalizão de governo liderada pelas legendas conservadoras União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), em parceria com o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda. Desde então, a polícia de fronteira também recebeu instruções para impedir a entrada de requerentes de asilo, com exceção de grupos considerados vulneráveis, como doentes ou mulheres grávidas. Em geral, os controles de fronteira não são permitidos dentro do Espaço Schengen – a área de livre circulação entre fronteiras da qual a Alemanha faz parte e que inclui a maioria dos Estados da União Europeia (UE), bem como a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça –, embora possa haver exceções em casos de ameaças à segurança ou em crises de saúde pública. rc/le (DW, DPA)