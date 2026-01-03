Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edmundo González deve assumir seu mandato constitucional, diz Corina após deposição de Maduro

Autor Agência Estado
A líder da oposição venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, defendeu que o político Edmundo González Urrutia, assuma a presidência do país após a deposição de Nicolás Maduro por meio do ataque militar dos Estados Unidos.

Em uma carta aberta com o título "Chegou a Hora da Liberdade", publicada nas redes sociais neste sábado, 3, María Corina conclamou os militares venezuelanos a reconhecerem Gonzalez como o novo líder da nação. Os militares foram parte essencial da estrutura de apoio a Maduro, embora a relação entre as partes já estivesse desgastada.

"Esta é a hora dos cidadãos que arriscaram tudo pela democracia em 28 de julho. É a hora dos que elegeram Edmundo González Urrutia como o legítimo presidente da Venezuela, e que deve assumir imediatamente o seu mandato constitucional e ser reconhecido como comandante em chefe das forças armadas nacionais por todos os oficiais e soldados que a integram", afirmou María Corina na carta.

As últimas eleições presidenciais na Venezuela ocorreram em julho do ano passado. Na ocasião, María Corina foi impedida de participar do pleito, tendo se aliado a González na oposição ao governo. Maduro foi declarado vencedor da disputa presidencial, mas o processo correu sem transparência, nem elementos probatórios suficientes da sua suposta vitória, que foi contestada pelos políticos venezuelanos de oposição e por boa parte da comunidade internacional.

"Estamos preparados para fazer valer nosso mandato e tomar o poder. Permanecemos vigilantes, ativos e organizados para que se concretize a transição democrática", enfatizou María Corina, na carta aberta. "Vamos colocar ordem, libertar os presos políticos, construir um país excepcional e trazer nossos filhos de volta para casa".

A Nobel da Paz disse ainda que Maduro enfrentará a Justiça internacional pelos crimes atrozes cometidos contra venezuelanos e cidadãos de outras nações. "Perante a sua negativa em aceitar uma saída negociada, o governo dos Estados Unidos cumpriram sua promessa de fazer valer a lei", disse.

