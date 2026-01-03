Coreia do Norte: ato com filha de Kim Jong-un gera rumor sobre sucessão

Visita de adolescente a mausoléu da família acompanhada dos pais foi divulgada pela imprensa estatal norte-coreana e considerada como mais um sinal de que a jovem Kim Ju-ae é a herdeira escolhida da ditadura asiática.A filha adolescente do líder norte-coreano, Kim Jong-un , acompanhou seus pais em sua primeira visita pública ao mausoléu da família, em 1º de janeiro, movimento considerado como mais um sinal de que ela está sendo preparada para ser sucessora do pai. Fotos da agência de notícias estatal KCNA mostraram Kim Jong-un acompanhado por sua esposa, Ri Sol-ju, e altos funcionários, com Kim Ju-ae entre seus pais no salão principal do Palácio do Sol de Kumsusan. No mausoléu repousam os corpos embalsamados do fundador do Estado norte-coreano, Kim Il-sung, e de seu sucessor, Kim Jong-il, avô e pai de Kim Jong-un. O local é tido como sagrado pela ditadura norte-coreana e recebe visitas do líder em datas e aniversários importantes. Diferentemente de seu pai e de seu avô, que não foram mencionados pela mídia estatal antes de se tornarem adultos, Kim Ju-ae tem feito aparições nos últimos três anos, alimentando especulações sobre ser a escolhida para a quarta geração da ditadura do país. O palácio é "um lugar que simboliza a legitimidade do regime norte-coreano" e sua visita ao local antes do congresso do Partido dos Trabalhadores é uma manobra política orquestrada, disse à agência de notícias Associated Press Cheong Seong-Chang, vice-diretor do Instituto Sejong, uma instituição privada da Coreia do Sul. Cargo no partido? Cheong especula que Kim Jong-un pode dar à filha o cargo de primeira secretária do Partido dos Trabalhadores, o segundo posto mais importante do partido, no próximo congresso. Outros especialistas avaliam que ela é muito jovem para ocupar um posto tão importante e que poderá receber um cargo de nível inferior. Pesa ainda nessa escolha a natureza extremamente machista da hierarquia de poder do país. O congresso, o primeiro do tipo em cinco anos, tem como objetivo estabelecer novas prioridades nas políticas estatais e reorganizar os funcionários. A Coreia do Norte não informou quando ele será realizado, mas a Agência Nacional de Inteligência, agência de espionagem da Coreia do Sul, disse que provavelmente será em janeiro ou fevereiro. Nome e idade sem confirmação oficial Kim Ju-ae apareceu pela primeira vez em fotografias da mídia estatal norte-coreana em 2022 e, desde então, tem acompanhado seu pai em uma série de eventos de alto nível, incluindo testes de mísseis e uma visita de Estado à China . Sua última aparição havia ocorrido dias atrás, durante uma visita com seu pai a um complexo de hoteis de luxo . No entanto, os detalhes oficiais sobre a adolescente continuam escassos. A mídia estatal nunca confirmou seu nome nem sua idade. O ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman, que conheceu Kim Jong-un durante uma visita à Coreia do Norte em 2013, é uma das fontes que afirmam que o nome da menina é Ju-ae. Estima-se que ela tenha cerca de 13 anos. Alguns analistas acreditam que Kim Jong-un possa ter outros filhos além dela. Kim Jong Un é o terceiro na linha de sucessão do que é considerada a única monarquia comunista do mundo, depois de seu pai, Kim Jong-il, e seu avô, Kim Il-sung – os dois últimos apelidados de "líderes eternos" na propaganda estatal. O culto à figura dos membros da chamada "linha de sangue Paektu" domina a vida cotidiana no país, o politicamente mais isolado do mundo. sf (AP, AFP)