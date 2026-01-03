Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira

Autor AFP
O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.

A reunião de emergência, prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

Tags

eua onu

