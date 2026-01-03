Celtic entra em crise após perder derby de Glasgow para o Rangers (3-1)

No derby conhecido como 'Old Firm', os 'Hoops', do técnico francês Wilfried Nancy, dominaram o primeiro tempo, mas converteram apenas uma de suas onze finalizações, com um gol de Yang Hyun-jun (19'), e acabaram pagando o preço na segunda etapa.

O Celtic sofreu a sexta derrota em oito jogos neste sábado (3), em casa, pelo Campeonato Escocês, contra o seu eterno rival e vizinho de Glasgow, o Rangers (3 a 1).

O atacante português Youssef Chermiti (50' e 59') virou o jogo, antes de Mikey Moore (71') fechar o placar.

Os atuais tetracampeões escoceses permanecem em segundo lugar na tabela, com 38 pontos, mas foram alcançados pelo Rangers.

O Hearts, líder do campeonato, está seis pontos à frente dos dois gigantes de Glasgow, após a vitória por 1 a 0 sobre o Livingston.

O Celtic foi vaiado pela torcida no Celtic Park, e Wilfried Nancy, o terceiro técnico da equipe nesta temporada, depois de Brendan Rodgers e do interino Martin O'Neill, já está sob pressão após sofrer seis derrotas em oito partidas em todas as competições.