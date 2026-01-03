Athletic Bilbao empata com Osasuna (1-1) e segue estagnado no Espanhol

A equipe basca havia encerrado 2025 com duas derrotas no campeonato espanhol, e o ponto conquistado no El Sadar pouco ajuda a diminuir a distância em relação à zona de classificação para as competições europeias.

Ano novo, mesma irregularidade. O Athletic Bilbao conseguiu apenas um empate em 1 a 1 neste sábado (3) contra o Osasuna, em Pamplona, em partida da 18ª rodada da LaLiga.

E a situação poderia ter sido pior para a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde se o atacante Gorka Guruzeta (71') não tivesse empatado o jogo, após o gol de Raúl García para o time da casa aos 34 minutos.

Com isso, a equipe basca viajará para a Arábia Saudita com pouco otimismo para disputar a Supercopa da Espanha, onde enfrentará o Barcelona nas semifinais na próxima quarta-feira.

No outro jogo de LaLiga disputado neste sábado, o Celta de Vigo goleou o Valencia por 4 a 1, um resultado que pode deixar os valencianos na zona de rebaixamento ao término da rodada.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):