Athletic Bilbao empata com Osasuna (1-1) e segue estagnado no Espanhol

Autor AFP
AFP Autor
Ano novo, mesma irregularidade. O Athletic Bilbao conseguiu apenas um empate em 1 a 1 neste sábado (3) contra o Osasuna, em Pamplona, em partida da 18ª rodada da LaLiga. 

A equipe basca havia encerrado 2025 com duas derrotas no campeonato espanhol, e o ponto conquistado no El Sadar pouco ajuda a diminuir a distância em relação à zona de classificação para as competições europeias. 

E a situação poderia ter sido pior para a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde se o atacante Gorka Guruzeta (71') não tivesse empatado o jogo, após o gol de Raúl García para o time da casa aos 34 minutos. 

Com isso, a equipe basca viajará para a Arábia Saudita com pouco otimismo para disputar a Supercopa da Espanha, onde enfrentará o Barcelona nas semifinais na próxima quarta-feira. 

No outro jogo de LaLiga disputado neste sábado, o Celta de Vigo goleou o Valencia por 4 a 1, um resultado que pode deixar os valencianos na zona de rebaixamento ao término da rodada.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Getafe 1 - 1

- Sábado:

Celta Vigo - Valencia 4 - 1

Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 1

Elche - Villarreal

(17h00) Espanyol - Barcelona

- Domingo:

(10h00) Sevilla - Levante

(12h15) Real Madrid - Betis

(14h30) Mallorca - Girona

Alavés - Real Oviedo

(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4

8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3

10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

13. Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

