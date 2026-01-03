Aston Villa vence Nottingham (3-1) e assume vice-liderança provisória do Inglês

Um novo gol de Ollie Watkins e uma atuação inspirada de John McGinn, que balançou as redes duas vezes, permitiram ao Aston Villa derrotar o Nottingham Forest por 3 a 1 neste sábado (3), pela 20ª rodada da Premier League, quatro dias após a dura derrota diante do líder Arsenal. O clube de Birmingham sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela, com 42 pontos, três a menos que o Arsenal, que visita o Bournemouth (15º) na partida que encerra esta jornada de sábado.

Os 'Villans' estão agora um ponto à frente do Manchester City (3º, 41 pontos), que fecha a rodada no domingo, recebendo o Chelsea, atualmente quinto colocado, no Etihad Stadium. A goleada sofrida para o Arsenal na terça-feira havia encerrado a sequência de onze vitórias consecutivas do Aston Villa em todas as competições, e os comandados de Unai Emery estavam determinados a mostrar, em sua primeira partida de 2026, que o ocorrido em Londres foi apenas um acidente de percurso. O domínio da equipe foi recompensado pouco antes do intervalo com um belo gol de Ollie Watkins: um toque perfeito para dominar a bola, outro toque para ajeitar e um chute certeiro para abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1). O jogador, que é o reserva de Harry Kane na seleção inglesa, marca assim o seu quarto gol em três partidas do campeonato, depois de ter marcado apenas três nos dezessete jogos anteriores.

O meio-campista escocês John McGinn garantiu a vitória para sua equipe marcando duas vezes na segunda etapa (49' e 73'). Entre esses dois gols de McGinn, Morgan Gibbs-White (61') diminuiu para o Nottingham Forest. McGinn nunca havia marcado dois gols em uma única partida da Premier League. A última vez que isso havia acontecido foi em março de 2019, coincidentemente contra o Forest, mas na época o Aston Villa jogava na Championship (segunda divisão). O Nottingham Forest está atualmente na 17ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento, antes do jogo do West Ham (18º colocado) contra o Wolverhampton (20º colocado) neste sábado.

O Forest também sofreu outro revés durante a partida no Villa Park: o goleiro titular, John (ex-Botafogo), foi substituído devido a uma lesão e deixou o campo chorando após uma falha que permitiu a McGinn marcar o seu segundo gol. --- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Sábado:

Aston Villa - Nottingham 3 - 1 Brighton - Burnley Wolverhampton - West Ham