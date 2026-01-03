Aston Villa vence Nottingham (3-1) e assume vice-liderança provisória do Inglês
Um novo gol de Ollie Watkins e uma atuação inspirada de John McGinn, que balançou as redes duas vezes, permitiram ao Aston Villa derrotar o Nottingham Forest por 3 a 1 neste sábado (3), pela 20ª rodada da Premier League, quatro dias após a dura derrota diante do líder Arsenal.
O clube de Birmingham sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela, com 42 pontos, três a menos que o Arsenal, que visita o Bournemouth (15º) na partida que encerra esta jornada de sábado.
Os 'Villans' estão agora um ponto à frente do Manchester City (3º, 41 pontos), que fecha a rodada no domingo, recebendo o Chelsea, atualmente quinto colocado, no Etihad Stadium.
A goleada sofrida para o Arsenal na terça-feira havia encerrado a sequência de onze vitórias consecutivas do Aston Villa em todas as competições, e os comandados de Unai Emery estavam determinados a mostrar, em sua primeira partida de 2026, que o ocorrido em Londres foi apenas um acidente de percurso.
O domínio da equipe foi recompensado pouco antes do intervalo com um belo gol de Ollie Watkins: um toque perfeito para dominar a bola, outro toque para ajeitar e um chute certeiro para abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).
O jogador, que é o reserva de Harry Kane na seleção inglesa, marca assim o seu quarto gol em três partidas do campeonato, depois de ter marcado apenas três nos dezessete jogos anteriores.
O meio-campista escocês John McGinn garantiu a vitória para sua equipe marcando duas vezes na segunda etapa (49' e 73'). Entre esses dois gols de McGinn, Morgan Gibbs-White (61') diminuiu para o Nottingham Forest.
McGinn nunca havia marcado dois gols em uma única partida da Premier League. A última vez que isso havia acontecido foi em março de 2019, coincidentemente contra o Forest, mas na época o Aston Villa jogava na Championship (segunda divisão).
O Nottingham Forest está atualmente na 17ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento, antes do jogo do West Ham (18º colocado) contra o Wolverhampton (20º colocado) neste sábado.
O Forest também sofreu outro revés durante a partida no Villa Park: o goleiro titular, John (ex-Botafogo), foi substituído devido a uma lesão e deixou o campo chorando após uma falha que permitiu a McGinn marcar o seu segundo gol.
--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Aston Villa - Nottingham 3 - 1
Brighton - Burnley
Wolverhampton - West Ham
(14h30) AFC Bournemouth - Arsenal
- Domingo:
(09h30) Leeds - Manchester United
(12h00) Everton - Brentford
Fulham - Liverpool
Newcastle - Crystal Palace
Tottenham - Sunderland
(14h30) Manchester City - Chelsea
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25
2. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9
3. Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26
4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4
5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11
6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4
7. Sunderland 29 19 7 8 4 20 18 2
8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0
9. Brentford 27 19 8 3 8 28 26 2
10. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1
11. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1
12. Tottenham 26 19 7 5 7 27 23 4
13. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2
14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1
15. AFC Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6
16. Leeds 21 19 5 6 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14
18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17
19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17
20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29
./bds/jta/dr/cl/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente