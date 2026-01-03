Argentina proibirá entrada de venezuelanos relacionados a Maduro

O governo argentino informou, neste sábado (3), que proibirá a entrada de cidadãos venezuelanos relacionados com a presidência de Nicolás Maduro, que foi preso e enviado aos Estados Unidos em uma operação ordenada por Donald Trump, no país.

O chefe de gabinete, Manuel Adorni, detalhou no X que a medida busca evitar a entrada "dos cúmplices de Maduro que tentem buscar refúgio no exterior" na Argentina.