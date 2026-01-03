Ação de Trump contra Maduro contrasta com clemência concedida a ex-líder de Honduras

Em dezembro, Trump perdoou Hernández, que havia sido condenado a 45 anos de prisão nos EUA por ajudar traficantes a transportar centenas de toneladas de cocaína por seu país rumo aos EUA.

A medida dramática do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o líder venezuelano, Nicolás Maduro, é o oposto da clemência que ele concedeu ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández.

Hernández, que contou com apoio de autoridades no primeiro mandato de Trump, foi condenado por um júri em Nova York - onde Maduro agora deverá enfrentar julgamento.

Questionado em entrevista ao Politico sobre o perdão, Trump disse: "Eu não o conheço" e "sei muito pouco sobre ele", mas acrescentou que lhe disseram que Hernández "foi incriminado"!.

"O país lida com drogas - provavelmente você poderia dizer isso de qualquer país - e, porque ele era o presidente, deram a ele 45 anos de prisão", afirmou.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast