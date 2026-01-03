Ação de Trump contra Maduro contrasta com clemência concedida a ex-líder de Honduras
A medida dramática do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o líder venezuelano, Nicolás Maduro, é o oposto da clemência que ele concedeu ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández.
Em dezembro, Trump perdoou Hernández, que havia sido condenado a 45 anos de prisão nos EUA por ajudar traficantes a transportar centenas de toneladas de cocaína por seu país rumo aos EUA.
Hernández, que contou com apoio de autoridades no primeiro mandato de Trump, foi condenado por um júri em Nova York - onde Maduro agora deverá enfrentar julgamento.
Questionado em entrevista ao Politico sobre o perdão, Trump disse: "Eu não o conheço" e "sei muito pouco sobre ele", mas acrescentou que lhe disseram que Hernández "foi incriminado"!.
"O país lida com drogas - provavelmente você poderia dizer isso de qualquer país - e, porque ele era o presidente, deram a ele 45 anos de prisão", afirmou.
