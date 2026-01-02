Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta na primeira sessão de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (2), na primeira sessão do ano, marcada pela migração de papéis do setor tecnológico para ações geralmente menos procuradas.

O Dow Jones subiu 0,66%, o índice ampliado S&P 500 avançou 0,74% e o tecnológico Nasdaq terminou perto da estabilidade (-0,03%).

Após um ano recorde em 2025, "o otimismo permanece" para 2026, comentou à AFP Angelo Kourkafas, da firma Edward Jones.

Mas "observa-se uma rotação para fora" de alguns grandes nomes da tecnologia americana, em favor de "empresas de menor capitalização", acrescentou o analista.

O índice Russell 2000, que reúne 2 mil pequenas e médias empresas, avançou 0,91% e fechou o pregão próximo de seus recordes históricos.

Paralelamente, a gigante Amazon caiu 1,87%, a Microsoft perdeu 2,21%, a Palantir recuou 5,56%, a Meta caiu 1,47% e a Apple, 0,31%.

"Os investidores se perguntam se o setor tecnológico tem capacidade de oferecer um novo ano de retornos excepcionais ou se o entusiasmo gerado pela inteligência artificial (IA) está exagerado", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

O Nasdaq disparou mais de 20% no ano passado, mas alguns analistas expressaram preocupações com as elevadas avaliações do setor de IA, impulsionado por investimentos faraônicos.

A ação da fabricante de veículos elétricos Tesla (-2,59%, a 438,07 dólares) acabou recuando, pressionada pelo anúncio de queda nas vendas em 2025 (1,64 milhão de unidades vendidas, ante 1,79 milhão em 2024).

O grupo liderado pelo bilionário Elon Musk perdeu a posição de maior fabricante de veículos elétricos do mundo, superado por sua concorrente chinesa BYD.

