Wall Street fecha em alta na primeira sessão de 2026

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (2), na primeira sessão do ano, marcada pela migração de papéis do setor tecnológico para ações geralmente menos procuradas. O Dow Jones subiu 0,66%, o índice ampliado S&P 500 avançou 0,74% e o tecnológico Nasdaq terminou perto da estabilidade (-0,03%).

Após um ano recorde em 2025, "o otimismo permanece" para 2026, comentou à AFP Angelo Kourkafas, da firma Edward Jones. Mas "observa-se uma rotação para fora" de alguns grandes nomes da tecnologia americana, em favor de "empresas de menor capitalização", acrescentou o analista. O índice Russell 2000, que reúne 2 mil pequenas e médias empresas, avançou 0,91% e fechou o pregão próximo de seus recordes históricos. Paralelamente, a gigante Amazon caiu 1,87%, a Microsoft perdeu 2,21%, a Palantir recuou 5,56%, a Meta caiu 1,47% e a Apple, 0,31%.

"Os investidores se perguntam se o setor tecnológico tem capacidade de oferecer um novo ano de retornos excepcionais ou se o entusiasmo gerado pela inteligência artificial (IA) está exagerado", disse Jose Torres, da Interactive Brokers. O Nasdaq disparou mais de 20% no ano passado, mas alguns analistas expressaram preocupações com as elevadas avaliações do setor de IA, impulsionado por investimentos faraônicos. A ação da fabricante de veículos elétricos Tesla (-2,59%, a 438,07 dólares) acabou recuando, pressionada pelo anúncio de queda nas vendas em 2025 (1,64 milhão de unidades vendidas, ante 1,79 milhão em 2024).