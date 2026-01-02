Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia afirma que ataca apenas 'alvos militares' após acusações da Rússia

Ucrânia afirma que ataca apenas 'alvos militares' após acusações da Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia ataca apenas "alvos militares", afirmou nesta sexta-feira (2) o porta-voz do seu exército à AFP, depois que Moscou acusou Kiev de matar 27 pessoas em uma operação com drones contra um café e um hotel em território ocupado.

"As Forças de Defesa da Ucrânia seguem as normas do direito humanitário internacional e atacam exclusivamente alvos militares do inimigo", afirmou o porta-voz Dmytro Lykhoviy.

bur-ant/dbh/pc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar