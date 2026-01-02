Ucrânia afirma que ataca apenas 'alvos militares' após acusações da Rússia

A Ucrânia ataca apenas "alvos militares", afirmou nesta sexta-feira (2) o porta-voz do seu exército à AFP, depois que Moscou acusou Kiev de matar 27 pessoas em uma operação com drones contra um café e um hotel em território ocupado.

"As Forças de Defesa da Ucrânia seguem as normas do direito humanitário internacional e atacam exclusivamente alvos militares do inimigo", afirmou o porta-voz Dmytro Lykhoviy.