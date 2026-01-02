Trump promete ajudar manifestantes iranianos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (2) que, se o Irã matar manifestantes, Washington "virá em seu resgate", depois que os protestos contra o custo de vida provocaram vítimas na República Islâmica. "Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos virão em seu resgate", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O Irã é palco de grandes mobilizações contra o aumento do custo de vida desde domingo passado. Os protestos deixaram seis mortos até o momento, segundo a imprensa do país. A moeda nacional, o rial, registrou uma desvalorização de mais de um terço no último ano em relação ao dólar, enquanto a hiperinflação de dois dígitos enfraquece o poder de compra dos iranianos há vários anos. Até o momento, as manifestações são menores que os protestos que abalaram o país no final de 2022, após a morte sob custódia de Mahsa Amini, uma jovem iraniana. "Estamos preparados e carregados para agir", ressaltou Trump em sua plataforma sobre os protestos atuais.