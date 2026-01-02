Trump convida primeira-ministra do Japão a visitar os EUA

O presidente Donald Trump convidou a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a visitar os Estados Unidos, durante uma conversa por telefone na noite desta sexta-feira (2), na qual os dois concordaram em trabalhar para se reunirem no começo do ano, informaram fontes oficiais.

Trump já havia anunciado que fará uma visita à China em abril. A relação entre Tóquio e Pequim se tornou tensa depois que Sanae sugeriu, em novembro, que o Japão poderia intervir militarmente em caso de ataque a Taiwan, ilha de regime democrático que a China reivindica como parte do seu território.