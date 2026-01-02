Suíços enfrentam dolorosa tarefa de identificar vítimas de incêndio

Os investigadores iniciaram nesta sexta-feira (2) a dolorosa tarefa de identificar os corpos queimados em um incêndio que atingiu um bar lotado e matou cerca de 40 pessoas, durante uma festa de Ano Novo na estação de esqui suíça de Crans-Montana.

Emanuele Galeppini, um jogador de golfe italiano de 16 anos que morava em Dubai, foi declarado como a primeira de vítima de nacionalidade italiana a ser identificada.

As queimaduras sofridas pela maioria dos jovens que se divertiam no bar Le Constellation foram tão graves que as autoridades suíças disseram que pode levar dias até que sejam identificadas todas as vítimas do incêndio que também feriu mais de 100 pessoas, muitas delas gravemente.

Os pais de jovens desaparecidos pediam notícias de seus entes queridos, enquanto as embaixadas estrangeiras se esforçavam para descobrir se seus cidadãos estavam entre os envolvidos em uma das piores tragédias da Suíça moderna.

"Estou procurando meu filho há 30 horas. A espera é insuportável", disse Laetitia, mãe de Arthur, de 16 anos, à BFM TV, dizendo que estava desesperada para saber se ele estava vivo ou morto, e onde.