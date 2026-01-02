Somalilândia, o território que quer ser um novo país africano

Um território árido do Chifre da África, a Somalilândia se considera uma república independente há 34 anos. Mas foi só na sexta-feira (26/12) que a autoproclamada nação que oficialmente faz parte da Somália obteve seu primeiro reconhecimento por parte de um governo estrangeiro. No caso, de Israel. O gesto israelense agitou o xadrez geopolítico da África, com reprimendas do governo central da Somália, da União Africana (UA) e diversos governos ao redor do mundo.

Um antigo protetorado britânico entre 1884 e o final dos anos 1950, a Somalilândia foi unificada em 1960 ao resto do que hoje é a Somália, que por sua vez tinha sido uma colônia italiana. Parte da população da Somalilândia rejeitou a decisão desde o início, sentimento que daria origem a um movimento separatista pela volta das antigas fronteiras da era colonial. Em meio ao caos da sangrenta guerra civil que tomou a Somália a partir de 1991, o território da Somalilândia declarou unilateralmente independência. As autoridades centrais da Somália, lidando com conflitos em todos o país e até mesmo a perda da capital, Mogadíscio, para grupos rebeldes, nunca conseguiram retomar o controle da Somalilândia. Apesar do isolamento diplomático, o território de 176 mil quilômetros quadrados tem moeda, passaporte e Exército próprios, além de realizar eleições periódicas. A sua população é de 4,5 milhões de pessoas, de acordo com o governo local, e a maioria é muçulmana. Em contraste com o resto da Somália, que até hoje lida com conflitos internos, Somalilândia é um raro território estável na região. A Somalilândia está estrategicamente localizada no Golfo de Aden, dividindo também fronteiras com Djibuti e Etiópia.

Do outro lado da estreita faixa do oceano Índico, está o Iêmen, palco de uma guerra brutal que desde 2015 antagoniza potências regionais e globais. Já o vizinho Djibuti, outra antiga colônia que no passado era chamada de "Somalilândia francesa", abriga bases militares dos Estados Unidos, da China, da França e vários outros países. "Risco à paz e estabilidade" A Somália rapidamente rejeitou o reconhecimento da Somalilândia por Israel, afirmando que considera a região parte integral do seu território soberano. Enquanto isso, a decisão foi celebrada em várias cidades da Somalilândia no domingo, com milhares de pessoas se reunindo num estádio da capital Hargeisa.

A bandeira israelense foi hasteada ao lado da bandeira da Somalilândia numa cerimônia transmitida ao vivo pelas televisões da autoproclamada república. "Damos as boas-vindas a todos os países que reconhecem a nossa existência", disse Jama Suleyman, residente em Hargeisa. "Para o povo da Somália, os nossos vizinhos não devem se preocupar com esta vitória. Sabemos que estão fazendo barulho, mas nada impedirá a Somalilândia de mirar alto." Já o presidente da UA, Mahmoud Ali Youssouf, reiterou que a Somalilândia é parte do território somali. Segundo ele, qualquer tentativa de minar a soberania da Somália representa um risco à paz e à estabilidade na África.

Vários outros instaram respeito à soberania da Somália, incluindo Qatar, Arábia Saudita, Egito, Turquia, Estados Unidos, China e União Europeia. Uma declaração assinada por 21 países de maiorias muçulmanas alertou para "repercussões sérias" para a paz e a segurança no Chifre da África, no Mar Vermelho e a nível internacional. Israel contra houthis Embora não haja razão explícita para a decisão diplomática, a Somalilândia está próxima do Estreito de Bab al-Mandab, onde milícias houthi do Iêmen já repetidamente atacaram navios mercantes supostamente ligados a Israel.