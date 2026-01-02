Rússia culpa Kiev por ataque com mortes na Ucrânia ocupada

Ataque com drones a hotel em área ucraniana controlada por Moscou teria matado ao menos 24 pessoas em festa de Ano Novo. Moscou acusa governo ucraniano de "sabotar" negociações de paz.A Rússia acusou nesta quinta-feira (01/01) Kiev por um ataque com drones a um hotel na parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia, controlada por Moscou, que matou pelo menos 24 pessoas que comemoravam o Ano Novo, acusando o governo ucraniano de "sabotar" as negociações de paz . A acusação surgiu em um momento crítico, após semanas de diplomacia com o objetivo de intermediar o fim da guerra de quase quatro anos , e enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , afirmava que seu país estava a "10%" de um acordo de paz. De acordo com o governador da região de Kherson, Vladimir Saldo, nomeado pela Rússia, "o inimigo" disparou três drones que atingiram um café e um hotel na costa do Mar Negro, em Khorly, onde "civis estavam comemorando o Ano Novo". Um prédio destruído pelo fogo, pilhas de escombros fumegantes e corpos carbonizados foram vistos em fotos que ele postou no Telegram. Kiev não comentou as alegações. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de realizar um "ataque terrorista", pediu que organizações internacionais o condenassem e alertou Kiev sobre "consequências apropriadas" em um comunicado. Também acusou as autoridades ucranianas de "sabotar deliberadamente qualquer tentativa de encontrar uma solução pacífica para o conflito". "Rússia leva a guerra ao Ano Novo" Enquanto isso, Zelensky disse que a Rússia estava levando a guerra "para o Ano Novo" com mais de 200 drones disparados durante a madrugada, visando principalmente instalações de energia. "Um número significativo de consumidores" teve o fornecimento de energia cortado, disse a operadora de energia da Ucrânia, Ukrenergo. A infraestrutura ferroviária e portuária também foi danificada no último ataque. Na região de Kharkiv, a Rússia atacou um parque com um zoológico, ferindo uma pessoa. O ataque também feriu animais, incluindo leões, e matou faisões e papagaios, disse o proprietário do parque, Oleksandr Feldman, à mídia ucraniana. Novas negociações à vista A Ucrânia sofreu intensa pressão em 2025, tanto pelos bombardeios russos quanto no campo de batalha, onde cedeu terreno progressivamente ao Exército russo. O presidente dos EUA, Donald Trump , que frequentemente reclama de não receber crédito como pacificador, tem se engajado em conversas com ambos os lados na tentativa de pôr fim aos combates. A Ucrânia afirma que a Rússia não está interessada na paz e está deliberadamente tentando sabotar os esforços diplomáticos para tomar mais território ucraniano. Moscou acusou a Ucrânia, no início desta semana, de tentar um ataque com drone contra uma das residências do presidente russo, Vladimir Putin, provocando uma forte resposta de Kiev , que disse não haver evidências "plausíveis" de tal ataque. Os aliados da Ucrânia também expressaram ceticismo em relação à alegação da Rússia, mas Moscou afirmou, na quinta-feira, que entregaria aos Estados Unidos os "dados descriptografados" do drone que supostamente tinha como alvo a residência isolada. "Esses materiais serão transferidos para o lado americano por meio dos canais estabelecidos", disse o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado. Zelenski disse na terça-feira que realizará na próxima semana uma reunião na França com os líderes dos aliados de Kiev da chamada "coalizão dos dispostos". A cúpula será precedida por uma reunião de conselheiros de segurança dos países aliados no sábado, na Ucrânia. md (EFE, AFP)