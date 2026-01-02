Premie do Japão confirma telefonema a Trump e diz que visitará Washington no 1º semestre
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, confirmou que realizou uma ligação por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 2, em publicação no X. Na postagem, ela ressaltou a aliança entre os dois países e mencionou a estreita cooperação no contexto internacional atual.
Takaichi disse que, a convite de Trump, concordou em "coordenar detalhadamente" os preparativos para sua visita aos EUA nesta primavera (no hemisfério Norte, que acontece entre março e junho).
"A ligação foi extremamente significativa, pois reafirmamos a estreita coordenação da Aliança Japão-EUA no início do novo ano. Espero trabalhar com o presidente Trump para fazer de 2026 um ano em que escreveremos um novo capítulo na história da Aliança Japão-EUA", escreveu.