Premie do Japão confirma telefonema a Trump e diz que visitará Washington no 1º semestre

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, confirmou que realizou uma ligação por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 2, em publicação no X. Na postagem, ela ressaltou a aliança entre os dois países e mencionou a estreita cooperação no contexto internacional atual.

Takaichi disse que, a convite de Trump, concordou em "coordenar detalhadamente" os preparativos para sua visita aos EUA nesta primavera (no hemisfério Norte, que acontece entre março e junho).