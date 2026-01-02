Preço do petróleo inicia 2026 sem impulso

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta sexta-feira (2), na primeira sessão de 2026, com os investidores atentos à evolução das tensões geopolíticas e um mercado ainda preocupado com uma possível sobreoferta. O preço do barril de Brent do mar do Norte, para entrega em março, caiu 0,16%, para 60,75 dólares.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em fevereiro, recuou 0,17%, para 57,30 dólares. O mercado enfrenta sinais contraditórios no plano geopolítico. Por um lado, as tensões no Irã aumentaram desde o início dos protestos no domingo. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram seis mortos. Donald Trump ameaçou o Irã com uma resposta caso o país mate manifestantes.

"Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos acudirão em seu socorro", escreveu Trump nesta sexta-feira em sua plataforma Truth Social. "Estamos preparados e prontos para agir", reforçou. Em resposta, um conselheiro do guia supremo iraniano, Ali Shamkhani, declarou que qualquer intervenção americana no Irã constitui "uma linha vermelha" e será alvo de "retaliação". O Irã faz fronteira com o estreito de Ormuz, por onde transitam cerca de 20% dos barris de petróleo do mundo. Um bloqueio elevaria o prêmio de risco no mercado.