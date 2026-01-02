Paquistão condena jornalistas e ex-militares à prisão perpétua por incitação à violência
Um tribunal do Paquistão condenou sete pessoas, incluindo três jornalistas, dois YouTubers e dois oficiais aposentados do Exército, à prisão perpétua nesta sexta-feira, 2, após condená-los por incitar violência durante distúrbios em 2023 e espalhar ódio contra instituições do estado.
Um juiz do tribunal antiterrorismo, Tahir Abbas Sipra, anunciou o veredicto na capital Islamabad após completar julgamentos realizados à revelia.
Nenhum dos acusados estava presente no tribunal. Eles têm vivido no exterior após deixar o país nos últimos anos para evitar a prisão.
Entre os condenados estão o ex-editor Shaheen Sehbai; dois outros jornalistas, Sabir Shakir e Moeed Pirzada; os YouTubers Wajahat Saeed Khan e Haider Raza Mehdi; e os oficiais aposentados do exército Adil Raja e Akbar Hussain.
De acordo com a ordem do tribunal, as acusações contra os homens decorreram da violenta agitação que eclodiu em maio de 2023 após a prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan em um caso de corrupção.
Na época, milhares de apoiadores de Khan atacaram instalações militares, incendiaram propriedades governamentais, saquearam a residência de um alto oficial do Exército e danificaram o prédio da estatal Rádio Paquistão.
Khan também foi indiciado em 2024 sob acusações de incitar violência contra alvos militares e governamentais. Ele negou as alegações. Foi destituído do poder por seus oponentes políticos através de uma votação de desconfiança no Parlamento em abril de 2022.
Acusações
De acordo com a acusação, os sete homens, conhecidos por apoiarem publicamente Khan, incitaram as pessoas à violência durante os distúrbios em 9 de maio de 2023, quando os manifestantes visaram instalações militares, porque Khan repetidamente culpou os EUA e o Exército do Paquistão por sua remoção do cargo.
O governo dos EUA, o exército paquistanês e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que substituiu Khan após sua destituição, negaram as alegações.
Sabir Shakir, que anteriormente apresentava um programa de televisão popular na ARY TV antes de deixar o Paquistão, disse à Associated Press (AP) na sexta-feira que estava ciente de sua condenação no Paquistão. Ele afirmou que não estava no país quando a polícia o acusou de incentivar a violência de multidões.
Shakir apontou que o tribunal realizou o julgamento contra ele e os outros sem ouvir os argumentos de seu advogado, e que lhe foram impostas duas penas de prisão perpétua após o julgamento conduzido à revelia.
Sob a ordem da corte, os sete homens têm o direito de entrar com recursos dentro de sete dias. A corte também ordenou à polícia que os prenda e os transfira para a prisão caso retornem ao Paquistão.
Defensores dos direitos humanos e representantes de sindicatos de jornalistas dizem que a liberdade de expressão está diminuindo no Paquistão, onde a mídia enfrentou crescentes restrições nos últimos anos. O governo de Sharif diz que apoia a liberdade de expressão, mas que os YouTubers e jornalistas também devem aderir à ética básica e aos princípios jornalísticos. (Com informações da Associated Press).