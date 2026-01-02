Milan vence Cagliari (1-0) e assume liderança provisória do Italiano

O atacante português Rafael Leão foi o protagonista da partida ao marcar o gol da vitória milanista no início do segundo tempo (50'), com assistência do francês Adrien Rabiot.

Nova mudança na liderança do Campeonato Italiano: o Milan agora assume a ponta da tabela provisoriamente, ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no jogo que abriu a 18ª rodada, a primeira disputada em 2026.

Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna (7º).

Napoli (3º), Roma (4ª) e Juventus (5ª), os outros três times que estão na disputa pelo 'Scudetto', ficam respectivamente a quatro, cinco e seis pontos do Milan e entrarão em campo no fim de semana pressionados para não tropeçarem.

Por sua vez, o Cagliari fica na 14ª posição e pode ser ultrapassado por Parma (15º) e Lecce (16º) até o final da rodada.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: