Lens vence Toulouse (3-0) e se mantém na liderança do Francês

Autor AFP
Com uma vitória por 3 a 0 em visita ao Toulouse, o Lens deu início à 17ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (2) assegurando a liderança ao abrir provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain (2º).

Com 40 pontos, o Lens também garante terminar o primeiro turno do campeonato na primeira colocação, obtendo o título simbólico de "campeão de inverno".

O PSG (36 pontos) tem agora a pressão sobre seus ombros antes do duelo da capital contra o Paris FC (14º) no próximo domingo, no Parque dos Príncipes.

O Lens teve que esperar até o segundo tempo para começar a construir a vitória, apesar de o Toulouse ter ficado com um jogador a menos aos 23 minutos, com a expulsão do atacante brasileiro Emersonn.

Wesley Saïd abriu o placar no minuto 57 e só na reta final vieram os gols de Adrien Thomasson (85') e Pierre-Ismaëlo Ganiou (90+5').

Com a liderança mantida, o Lens terá 15 dias tranquilos na Ligue 1, já que no fim de semana que vem o futebol francês terá a fase de 16-avos de final da Copa da França.

Para o Toulouse, oitavo colocado com 23 pontos, a derrota reforça um tabu impressionante: já são 15 anos sem vitória sobre o Lens jogando em casa.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Toulouse - Lens                     0 - 3

  

   - Sábado:

   (13h00) Monaco - Lyon                      

   (15h00) Nice - Strasbourg                  

   (17h05) Lille - Rennes                     

  

   - Domingo:

   (11h00) Olympique de Marselha - Nantes     

   (13h15) Brest - Auxerre                    

           Lorient - Metz                     

           Le Havre - Angers                  

   (16h45) PSG - Paris FC                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    40  17  13   1   3  31  13  18

    2. PSG                     36  16  11   3   2  35  14  21

    3. Olympique de Marselha   32  16  10   2   4  36  15  21

    4. Lille                   32  16  10   2   4  33  20  13

    5. Lyon                    27  16   8   3   5  22  16   6

    6. Rennes                  27  16   7   6   3  27  24   3

    7. Strasbourg              23  16   7   2   7  25  20   5

    8. Toulouse                23  17   6   5   6  24  22   2

    9. Monaco                  23  16   7   2   7  26  27  -1

   10. Angers                  22  16   6   4   6  17  18  -1

   11. Brest                   19  16   5   4   7  21  27  -6

   12. Lorient                 18  16   4   6   6  19  28  -9

   13. Nice                    17  16   5   2   9  19  29 -10

   14. Paris FC                16  16   4   4   8  21  29  -8

   15. Le Havre                15  16   3   6   7  13  22  -9

   16. Auxerre                 12  16   3   3  10  14  25 -11

   17. Nantes                  11  16   2   5   9  14  28 -14

   18. Metz                    11  16   3   2  11  17  37 -20

