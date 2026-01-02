Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem fica nu diante do imperador do Japão em discurso de Ano Novo

Autor AFP
Tipo Notícia

Um homem de cerca de vinte anos ficou nu nesta sexta-feira (2) diante do imperador do Japão e sua família, que saudavam o público por ocasião do Ano Novo, informaram os meios de comunicação do país. 

O homem estava na primeira fila durante o discurso anual que o imperador Naruhito proferiu de uma varanda do Palácio Imperial. 

A emissora privada TBS e outros veículos de comunicação descreveram como ele se despiu repentinamente enquanto gritava. 

Em seguida, pulou por cima de uma barreira e foi contido por agentes da guarda imperial e da polícia de Tóquio, que o envolveram em um cobertor. 

Procurada pela AFP, a guarda não pôde confirmar imediatamente a informação. 

O incidente ocorreu logo depois de os membros da família imperial, entre eles o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, aparecerem na varanda. 

Naruhito costuma fazer um discurso todo início de ano diante de milhares de pessoas que agitam bandeiras japonesas. 

Segundo fontes próximas à investigação citadas pela TBS, o jovem teria anunciado nas redes sociais que apareceria nu durante a saudação de Ano Novo. 

A família imperial, cujas raízes remontam a 2.600 anos segundo a lenda, renunciou formalmente ao seu direito divino após a rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não detém qualquer poder político. 

No entanto, a instituição continua sendo um símbolo importante no arquipélago, e seus membros costumam ser respeitados pelo público, embora alguns tenham aparecido nas capas da imprensa sensacionalista por supostas disputas familiares.

