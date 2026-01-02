Jovem fica nu diante do imperador do Japão em discurso de Ano Novo

Um homem de cerca de vinte anos ficou nu nesta sexta-feira (2) diante do imperador do Japão e sua família, que saudavam o público por ocasião do Ano Novo, informaram os meios de comunicação do país. O homem estava na primeira fila durante o discurso anual que o imperador Naruhito proferiu de uma varanda do Palácio Imperial.

A emissora privada TBS e outros veículos de comunicação descreveram como ele se despiu repentinamente enquanto gritava. Em seguida, pulou por cima de uma barreira e foi contido por agentes da guarda imperial e da polícia de Tóquio, que o envolveram em um cobertor. Procurada pela AFP, a guarda não pôde confirmar imediatamente a informação. O incidente ocorreu logo depois de os membros da família imperial, entre eles o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, aparecerem na varanda.

Naruhito costuma fazer um discurso todo início de ano diante de milhares de pessoas que agitam bandeiras japonesas. Segundo fontes próximas à investigação citadas pela TBS, o jovem teria anunciado nas redes sociais que apareceria nu durante a saudação de Ano Novo. A família imperial, cujas raízes remontam a 2.600 anos segundo a lenda, renunciou formalmente ao seu direito divino após a rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não detém qualquer poder político.