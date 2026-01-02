Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio em bar na Suíça pode ter sido causado por sinalizadores ou fogos de artifício

O incêndio que devastou um bar na luxuosa estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, foi provavelmente causado por fogos de artifício ou sinalizadores acesos dentro do estabelecimento, afirmou nesta sexta-feira, 2, a procuradora do cantão suíço de Valais. A tragédia deixou pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos.

"Tudo indica que o fogo teve origem em fogos de artifício ou sinalizadores colocados sobre garrafas de champanhe, muito perto do teto. Isso causou um incêndio rápido, muito rápido e generalizado", declarou Béatrice Pilloud durante uma coletiva de imprensa.

A procuradora também explicou que as autoridades interrogaram o casal de franceses que administra o bar que pegou fogo. O comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, afirmou em coletiva de imprensa que estão sendo feitos trabalhos para identificar os mortos e informar suas famílias, acrescentando que a comunidade está "devastada".

"Temos inúmeros relatos de atos heroicos, pode-se dizer, de uma forte solidariedade naquele momento", disse Mathias Reynard, chefe do governo regional de Valais, à rádio RTS.

Ele elogiou o trabalho dos serviços de emergência no dia seguinte ao incêndio, mas acrescentou: "Nos primeiros minutos, foram os cidadãos - e em grande parte os jovens - que salvaram vidas com sua coragem".

Apesar do fogo, as paredes dos edifícios adjacentes ao bar não apresentavam marcas nesta sexta-feira, 2. Até a placa do bar parecia intacta, assim como a estrutura de madeira da varanda, sinal de que o incêndio se concentrou sobretudo no subsolo.

