Gabigol jogará no Santos emprestado pelo Cruzeiro

Gabigol será companheiro de Neymar no Santos em 2026, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro, informaram dirigentes de ambos os clubes nesta sexta-feira (2). Após concluir os exames médicos de rotina para assinar o contrato, o atacante de 29 anos começará um novo capítulo no clube que o revelou para o futebol.

"Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde o ano passado, desde dezembro, até agora, é vontade dele retornar à sua casa", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao confirmar a transferência. "Ele está concentrado e está preparado e determinado para estar ajudando num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições", acrescentou Teixeira. O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, também confirmou o empréstimo de um ano em entrevista à rádio Itatiaia. "Vai ser um final feliz para ambos", disse o dirigente.