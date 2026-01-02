Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabigol jogará no Santos emprestado pelo Cruzeiro

Autor AFP
Gabigol será companheiro de Neymar no Santos em 2026, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro, informaram dirigentes de ambos os clubes nesta sexta-feira (2).

Após concluir os exames médicos de rotina para assinar o contrato, o atacante de 29 anos começará um novo capítulo no clube que o revelou para o futebol.

"Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde o ano passado, desde dezembro, até agora, é vontade dele retornar à sua casa", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao confirmar a transferência.

"Ele está concentrado e está preparado e determinado para estar ajudando num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições", acrescentou Teixeira.

O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, também confirmou o empréstimo de um ano em entrevista à rádio Itatiaia.

"Vai ser um final feliz para ambos", disse o dirigente.

Gabigol, que chegou ao Cruzeiro depois de deixar o Flamengo, marcou seis gols e deu duas assistências no Campeonato Brasileiro de 2025.

O atacante buscava novos ares após perder espaço no time mineiro com a ascensão de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols.

Gabigol se torna agora a primeira contratação confirmada do Santos, após o clube finalizar na quarta-feira um acordo para estender o contrato de Neymar até 31 de dezembro de 2026.

Tags

santos

