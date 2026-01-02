Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forte terremoto de magnitude 6,5 atinge a Cidade do México

Um forte terremoto de magnitude 6,5 sacudiu a Cidade do México nesta sexta-feira (2), reportou o Serviço Sismológico Nacional. 

O tremor foi sentido em vários pontos da capital e obrigou a suspensão da habitual coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.

O terremoto teve seu epicentro a 15 quilômetros de San Marcos, estado de Guerrero (sul), informou Sheinbaum ao retornar ao Palácio Nacional minutos após o tremor.

A presidente afirmou que, de maneira preliminar, não há relatos de "danos graves".

