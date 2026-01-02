'Foram 24 horas de loucura', diz técnico interino do Chelsea

O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, viveu "24 horas de loucura" entre a saída de Enzo Maresca e seu primeiro encontro com os jogadores, nesta sexta-feira (2), a dois dias de um duelo complicado contra o Manchester City. No clube desde julho, o treinador da equipe sub-21 dos 'Blues' vai comandar o time principal no lugar de Maresca e fará seu primeiro jogo com os profissionais contra Pep Guardiola no próximo domingo, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês.

"Foram 24 horas de loucura, uma correria, como podem imaginar, mas também muito agradáveis e empolgantes", admitiu McFarlane, que se disse "bastante tranquilo" apesar do desafio que tem pela frente. "Já conhecia algumas pessoas antes, mas hoje de manhã foi apresentado oficialmente aos jogadores", acrescentou. McFarlane disse que tem o apoio da diretoria, mas que não sabe por quanto tempo ficará no comando. "A missão é preparar os rapazes para o jogo contra o Manchester City no domingo e, honestamente, isso é tudo o que sei no momento", admitiu.